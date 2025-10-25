Questo è l’inverno dei gilet il capo più chic della stagione

Uno dei capi più sottovalutati per l’inverno, ma che non solo aiuta a mantenersi caldi, ma è anche di particolare tendenza. Il gilet invernale si adatta a qualsiasi stile, dal più casual al più chic. Sotto i tailleur, sopra le camice, come giacca, è veramente versatile e soprattutto rende il look (nel caso di quelli in maglia) subito stile college. Gilet in inverno? Si, grazie. Il capo, ritenuto maschile ma declinato (fortunatamente) in varie forme, è perfetto con tantissimi look. Il più quotato, soprattutto in questo periodo, è con gonna. Mini o midi? Dipende dal vostro gilet. Infatti, è perfetto per giocare su contrasti di volume: un gilet over starà benissimo su una gonna corta (plissettata o, perché no, a palloncino, come va di moda quest’anno). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Questo è l’inverno dei gilet, il capo più chic della stagione

