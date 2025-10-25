Quest' anno la Rugby Roma ha deciso di allenarsi scendendo in campo con una maglietta che sostiene la ricerca per una malattia rara

Q uando lo sport incontra la solidarietà, l’impatto è potente. Alla Rugby Roma bastano una maglia e un logo per trasformare un semplice riscaldamento in un messaggio più importante. Già in occasione della prima giornata del campionato di Serie A a L’Aquila, la squadra è scesa in campo per il consueto lavoro di attivazione pre partita con un logo molto particolare sulla schiena: è quello dell’associazione “CDKL5 – Insieme verso la cura”. Il disordine da deficit di CDKL5 è una malattia genetica rara che colpisce sia bambini che bambine e causa gravi problemi di sviluppo motorio e neurologico. Domenica 26 ottobre, in occasione dell’esordio casalingo con il Civitavecchia (ore 14. 🔗 Leggi su Iodonna.it

