Quest' anno la Rugby Roma ha deciso di allenarsi scendendo in campo con una maglietta che sostiene la ricerca per una malattia rara
Q uando lo sport incontra la solidarietà, l’impatto è potente. Alla Rugby Roma bastano una maglia e un logo per trasformare un semplice riscaldamento in un messaggio più importante. Già in occasione della prima giornata del campionato di Serie A a L’Aquila, la squadra è scesa in campo per il consueto lavoro di attivazione pre partita con un logo molto particolare sulla schiena: è quello dell’associazione “CDKL5 – Insieme verso la cura”. Il disordine da deficit di CDKL5 è una malattia genetica rara che colpisce sia bambini che bambine e causa gravi problemi di sviluppo motorio e neurologico. Domenica 26 ottobre, in occasione dell’esordio casalingo con il Civitavecchia (ore 14. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cronache di spogliatoio. . Il presidente del Flamengo lo ha detto: la potenza dei Blancos è un riferimento. Grazie al direttore sportivo José Boto, arrivato quest’anno in Brasile, abbiamo ricostruito la potenza di un Club che assomiglia sempre di più a una societ - facebook.com Vai su Facebook
Se l'Italia quest'anno scenderà sotto il 3% nel rapporto deficit/Pil, "a primavera, se i dati verranno confermati rimuoveremo l'Italia dalla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo". Lo ha detto il commissario agli Affari economici Ue Valdis Dombrovskis. #A - X Vai su X
Gli Arieti Rugby Rieti perdono 7 – 47 contro la Nuova Rugby Roma - Inizia con una sconfitta il cammino degli Arieti Rugby Rieti nel girone di qualificazione al pool promozione: al Fulvio Iacoboni passa la Nuova Rugby Roma con il punteggio di 47- Secondo rietinvetrina.it
Prima giornata di Serie B per il Cus Catania Rugby: esordio a Roma contro il Nuovo Salario - La prima partita in casa (alla Cittadella Universitaria) sarà domenica 26 ottobre contro Tigri Rugby Bari 1980 ... Come scrive cataniatoday.it
Rugby Serie A Elite - Esordio interno per i Lyons, arrivano i Fiamme Oro Roma - I Leoni tornano tra le mura di casa per la seconda giornata di Serie A Elite: dopo il duro colpo subito a Rovigo per mano dei Campioni d’Italia la Sitav Rugby Lyons cerca riscatto dal “Beltrametti”, d ... Segnala sportpiacenza.it