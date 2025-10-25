Quando Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir debuttò negli Stati Uniti nel dicembre 2015, pochi avrebbero immaginato che quella serie animata francese in CGI sarebbe diventata un fenomeno globale capace di attraversare culture, generazioni e piattaforme. Creata da Thomas Astruc, la serie ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. in particolare di bambini, raccontando le avventure di Marinette Dupain-Cheng e Adrien Agreste, due adolescenti parigini che si trasformano nei supereroi Ladybug e Cat Noir per proteggere la città dai villain corrotti dall’antagonista principale, Hawk Moth. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Questa serie animata di Disney sta per diventare un anime, ma ai bambini piacerà?