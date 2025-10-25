Quel rally perfetto di Sebastien Loeb
Il Tour de Corse 2005 registrò il dominio assoluto dell’alsaziano che vinse tutte le prove speciali e fu il migliore anche nello shakedown. Un successo fondamentale per regalare a Citroen il Mondiale Costruttori Era il 23 ottobre 2005, ultimo giorno del Tour de Corse, la gara di casa e cornice perfetta per chiudere in trionfo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
