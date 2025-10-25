Il Frecciarossa lascia la Centrale alle otto di mattina, con un moto quasi pigro, come prendesse lentamente la rincorsa. Il cielo sopra Milano è sereno e pallido, dolcemente arreso all’autunno. Abbasso lo sguardo ai binari lucenti che si incrociano e si dipartono. Mi affascinano: sembrano sapere loro, dove portarti. Ora il treno si immette sulla Alta velocità a 300 all’ora, ed è pianura, pianura a perdita d’occhio, fino alle onde delle prime colline emilian e. E gallerie, gallerie nere. Le nostre facce specchiate nei finestrini, un po’ livide. Firenze. Ora guardo attenta fuori, è quasi l’ora. Non so l’esatto chilometro, ma i miei occhi riconoscono quel passaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it - Quel punto dove comincia il Sud. Lettera dal 43esimo parallelo