Arezzo, 25 ottobre 2025 – Si conclude domenica 26 ottobre 2025, a Fortezza da Basso di Firenze, la XV Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design. Fin dalla prima edizione del 1997, venne proposto un modello di esposizione in cui i talenti emergenti trovavano spazio accanto agli artisti affermati, per poter esporre le opere in un contesto libero e indipendente. Questa formula originale catturò da subito l’attenzione degli addetti ai lavori, elevando la biennale a evento d’arte contemporanea più importante del capoluogo e decretandone il successo a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro sculture di Ilinep alla XV Florence Biennale