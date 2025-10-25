Quattro sculture di Ilinep alla XV Florence Biennale
Arezzo, 25 ottobre 2025 – Si conclude domenica 26 ottobre 2025, a Fortezza da Basso di Firenze, la XV Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design. Fin dalla prima edizione del 1997, venne proposto un modello di esposizione in cui i talenti emergenti trovavano spazio accanto agli artisti affermati, per poter esporre le opere in un contesto libero e indipendente. Questa formula originale catturò da subito l’attenzione degli addetti ai lavori, elevando la biennale a evento d’arte contemporanea più importante del capoluogo e decretandone il successo a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
la celebre Statua dei Beatles (nota anche come The Fab Four Statue), situata a Pier Head, sul lungomare di Liverpool, di fronte all'iconico edificio del Liver Building. Le quattro sculture in bronzo, realizzate dall'artista Andy Edwards e inaugurate nel 2015, raffig - facebook.com Vai su Facebook
Quattro sculture di Ilinep alla XV Florence Biennale - L’artista aretino continua a far discutere e riflettere a Forte da Basso con l'opera "Trampolismo buio di ragione" ... Secondo lanazione.it