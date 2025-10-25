Quasi un milione di euro dalla Regione per mettere in sicurezza il fagiolo

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul “fagiolo” di Vigonza: un investimento da 950 mila euro dalla Regione. Venerdì mattina 24 ottobre il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha incontrato nella sede di Veneto Strade il responsabile dell’ufficio tecnico ed i tecnici, per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

