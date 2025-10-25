Quartieri Spagnoli su 100 veicoli controllati 22 senza assicurazione revisione o patente

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controllo congiunto dei Carabinieri e della Polizia Locale di Napoli ai Quartieri Spagnoli; focus sulla circolazione e sulla sosta irregolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

