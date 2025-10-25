Quartieri Spagnoli blitz in corso | oltre 100 i veicoli controllati

E’ stato svolto un articolato servizio congiunto di controllo del territorio e della circolazione stradale che ha interessato le aree nevralgiche dei Quartieri Spagnoli, focalizzandosi in particolare sulle vie Concezione a Montecalvario, Vico Lungo San Matteo, piazza Montesanto, via Speranzella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

#Napoli - Spari ai Quartieri Spagnoli: 12 proiettoli su un abitazione, ipotesi agguato fallito. #Cronaca #Agguato #Proiettoli #Spari #QuartieriSpagnoli #NanoTV Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, far West ai Quartieri Spagnoli: dopo gli arresti la camorra torna a sparare. Da il http://mattino.it - X Vai su X

Quartieri Spagnoli, blitz in corso: oltre 100 i veicoli controllati - Nel corso del servizio, che mirava al ripristino della legalità e al contrasto delle condotte illecite più diffuse, sono stati complessivamente verificati 80 veicoli e 20 persone da parte della ... Lo riporta napolitoday.it

Quartieri Spagnoli, blitz al murales di Maradona: sequestrate magliette e gadget ispirati al Pibe de Oro - Quella di oggi è stata una giornata di blitz e sequestri al murales di Maradona presso i quartieri spagnoli nel cuore di Napoli. Come scrive ilnapolista.it

Blitz della Municipale al murale di Maradona: scatta il sequestro ai Quartieri Spagnoli - Azione improvvisa della Polizia Municipale ai Quartieri Spagnoli, dove il celebre murale di Diego Armando Maradona è finito al centro ... 2anews.it scrive