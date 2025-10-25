Quarticciolo sgomberi a raffica Le famiglie occupano il Municipio

Cms.ilmanifesto.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due famiglie sfrattate dalla polizia municipale ieri mattina in via Cerignola al Quarticciolo, periferia est di Roma. Così, intorno alle 14, gli attivisti di Quarticciolo Ribelle, insieme agli abitanti, hanno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

quarticciolo sgomberi a raffica le famiglie occupano il municipio

© Cms.ilmanifesto.it - Quarticciolo, sgomberi a raffica. Le famiglie occupano il Municipio

