Quarticciolo sgomberi a raffica Le famiglie occupano il Municipio
Due famiglie sfrattate dalla polizia municipale ieri mattina in via Cerignola al Quarticciolo, periferia est di Roma. Così, intorno alle 14, gli attivisti di Quarticciolo Ribelle, insieme agli abitanti, hanno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
ROMA, DROGHEI (PD): “LEGALITÀ AL QUARTICCIOLO? È SOLO DOLORE” “In una giornata come quella di ieri, segnata dagli sgomberi al Quarticciolo, sento la necessità di richiamare tutti a un maggiore senso di responsabilità. Roma non può…” @emad - X Vai su X
“Da qui non ci muoviamo finché le istituzioni non si assumeranno le proprie responsabilità politiche” Dopo gli sfratti di due famiglie da case Ater, gli attivisti del collettivo Quarticciolo Ribelle hanno occupato la sede del Municipio V e della polizia locale - facebook.com Vai su Facebook
Quarticciolo, occupata la sede del municipio dopo gli sgomberi di due case Ater: “Vogliamo risposte” - Dopo gli sfratti di due famiglie da case Ater, gli attivisti del collettivo Quarticciolo Ribelle hanno occupato la sede del Municipio V e della polizia ... Da fanpage.it
Sgomberi al Quarticciolo, gli attivisti occupano la sede del municipio: "È co-responsabile" - Sono entrati nell'edificio di via Prenestina 510 dopo gli sgomberi di due appartamenti in via Cerignola: "Vogliamo risposte concrete" ... Da romatoday.it
Quarticciolo, gli attivisti occupano la sede del Municipio V contro gli sfratti - I residenti: «Ancora famiglie buttate in mezzo alla strada, basta sgomberi». Riporta roma.corriere.it