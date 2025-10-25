Quarrata | arsenale in casa armi e munizioni illegali Arrestato 53enne

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pistoia hanno arrestato a Quarrata un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illegale di armi e munizioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Quarrata: arsenale in casa, armi e munizioni illegali. Arrestato 53enne

