Mariella si rende conto di aver fatto una cosa inutile ad andare da Claudia per dirle di allontanarsi per sempre da Guido, e corre da lui a confessarlo. Ovviamente il marito le dice che ha fatto una sciocchezza, e ammette di essere stato lui ad aver sbagliato tradendola, non l’amica. Ma ai due serve ancora tempo per ritornare insieme. Così però la storia continua a consumarsi, dolore su dolore, giorno per giorno. Inutile forse perdere altro tempo continuando a logorarsi. Illudendo anche il figlio. Damiano incontra Viola, le chiede scusa, ma anche tra loro ormai è finita. Poi becca Manuel senza casco, e lo rimprovera più del dovuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quanto vorremmo tutte essere Rosa di un Posto al sole