Quanto vorremmo tutte essere Rosa di un Posto al sole

Mariella si rende conto di aver fatto una cosa inutile ad andare da Claudia per dirle di allontanarsi per sempre da Guido, e corre da lui a confessarlo. Ovviamente il marito le dice che ha fatto una sciocchezza, e ammette di essere stato lui ad aver sbagliato tradendola, non l’amica. Ma ai due serve ancora tempo per ritornare insieme. Così però la storia continua a consumarsi, dolore su dolore, giorno per giorno. Inutile forse perdere altro tempo continuando a logorarsi. Illudendo anche il figlio. Damiano incontra Viola, le chiede scusa, ma anche tra loro ormai è finita. Poi becca Manuel senza casco, e lo rimprovera più del dovuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quanto vorremmo tutte essere Rosa di un Posto al sole

