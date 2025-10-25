Quando MotoGP e F1 oggi 25 ottobre | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky
Sabato 25 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Malesia p er quanto riguarda la MotoGP, alle prove libere 3 e alle qualifiche del GP del Messico per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Sepang e Città del Messico. I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il miglior piazzamento sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece la miglior casella possibile sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
