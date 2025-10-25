Quando l’autunno si tinge d’arancione | il fenomeno dei campi di zucche in Italia
L’aria fresca dell’autunno porta con sé profumi di terra bagnata e foglie secche, mentre i campi si preparano a uno spettacolo che negli ultimi anni sta conquistando sempre più famiglie italiane. Tra filari ordinati di vegetazione, migliaia di zucche arancioni attendono di essere scoperte, scelte, portate a casa e trasformate in lanterne luminose. È il fenomeno dei Pumpkin Patch, quei campi dove grandi e piccini si avventurano per vivere un’esperienza che fonde tradizione contadina, creatività e il piacere semplice di stare all’aria aperta. Dalle fattorie americane alle campagne italiane. Nati nell’Ottocento nelle fattorie del Midwest statunitense, i Pumpkin Patch erano originariamente i campi dove i contadini coltivavano zucche da vendere al mercato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
