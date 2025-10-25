Quando l’amore diventa racconto e non più ferita
Fedez, quando l’amore diventa racconto e non più ferita. Nel suo nuovo libro Fedez apre il cuore, trasformando la fine del matrimonio con Chiara Ferragni in una confessione lucida e intima, mentre lei risponde con eleganza e silenzio, scegliendo la pace interiore come risposta più forte. Un amore che si trasforma in letteratura. Ferragni Fedez ph press C’è un istante, preciso e inevitabile, in cui una storia d’amore smette di essere cronaca e diventa racconto. È ciò che accade nel nuovo libro di Federico Lucia, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. In queste pagine Fedez torna a toccare, con coraggio, le ferite del suo matrimonio con Chiara Ferragni, senza concedersi sconti e senza nascondere la propria vulnerabilità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Leggi anche questi approfondimenti
"Liberi di amare": quando l’amore diventa la chiave della felicità autentica... ?Con noi la fondatrice di @nuovi.orizzonti @camirante e don @davide.banzato Rivedi su Play2000 #dibuonmattino #Tv2000 #23ottobre #spirithterapy #libertà #felicitá #amore - facebook.com Vai su Facebook
Quando l'amore diventa tossico: l'horror di una coppia «vera» - X Vai su X