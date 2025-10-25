Quando interrogo gli altri studenti si distraggono Schettini | Non state lì a fare taglio e cucito
C’è chi, mentre l’insegnante interroga, abbassa lo sguardo e si isola. Sfoglia il diario, stacca la mente, comincia a giocare con penne e fogli. Vincenzo Schettini, insegnante di fisica, osserva la scena e interviene: “Aprite gli occhi quando siete a posto, non state lì a fare il taglio e il cucito.” Il riferimento è chiaro: l’interrogazione non è una pausa per chi non è coinvolto direttamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
