La finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, domenica 26 ottobre, proporrà il confronto tra Jannik Sinner, numero 1 del seeding, ed il vincente della semifinale tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev. Il match si giocherà sul Center Court e sarà il secondo ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 11.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 14.00: in precedenza andrà in scena la finale di doppio tra Francisco CabralLucas Miedler e Julian CashLloyd Glasspool. La sfida tra Jannik Sinner ed il vincente di Musetti-Zverev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner la finale a Vienna? Orario, avversario, tv, streaming