Quando gioca Sinner in semifinale contro De Minaur all’Atp di Vienna | orario e dove vederlo in tv
Jannik Sinner giocherà la semifinale dell’Atp 500 di Vienna oggi – 25 ottobre – alle ore 15, a distanza di meno di 24 ore dalla vittoria ottenuta contro Alexander Bublik ai quarti. L’azzurro affronterà Alex De Minaur, che ha sconfitto un buon Matteo Berrettini. Il numero 2 del mondo vuole dare continuità al buon torneo giocato fin qui e raggiungere l’ottava finale nel 2025, condizionato dal caso Clostebol. Sinner – al centro delle polemiche negli ultimi giorni per la rinuncia alla Coppa Davis – ha fin qui vinto tre torni nell’anno solare e a Vienna cerca il secondo successo dopo quello del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 di Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X
Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 di Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Già vincitore del torneo nel 2023, il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale Alexander Bublik in due set ... Si legge su msn.com
Jannik Sinner in semifinale al Vienna Open 2025: quando gioca contro Alex de Minaur, programma e orario · Tennis ATP - Jannik Sinner sfida Alex De Minaur in semifinale al torneo ATP di Vienna. olympics.com scrive
Vienna Open 2025: a che ora gioca Sinner contro de Minaur sabato 25 ottobre. Dove vederlo in diretta - Sinner raggiunge la semifinale dell’ATP 500 di Vienna dove affronterà Alex de Minaur: come seguire il match in tv. Segnala msn.com