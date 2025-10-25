Quando gioca Sinner in semifinale contro De Minaur all’Atp di Vienna | orario e dove vederlo in tv

Jannik Sinner giocherà la semifinale dell’Atp 500 di Vienna oggi – 25 ottobre – alle ore 15, a distanza di meno di 24 ore dalla vittoria ottenuta contro Alexander Bublik ai quarti. L’azzurro affronterà Alex De Minaur, che ha sconfitto un buon Matteo Berrettini. Il numero 2 del mondo vuole dare continuità al buon torneo giocato fin qui e raggiungere l’ottava finale nel 2025, condizionato dal caso Clostebol. Sinner – al centro delle polemiche negli ultimi giorni per la rinuncia alla Coppa Davis – ha fin qui vinto tre torni nell’anno solare e a Vienna cerca il secondo successo dopo quello del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

