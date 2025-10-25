Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner nella finale dell’Atp 500 di Vienna. Il tedesco ha battuto Lorenzo Musetti nella seconda semifinale in due set e raggiunge così Sinner, che in precedenza aveva battuto Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di partita. Finale che si giocherà tra i due tennisti favoriti alla vigilia del torneo. Sinner cerca il quarto titolo del 2025, mentre Zverev il secondo dopo la vittoria di aprile all’Atp 500 di Monaco in finale contro Ben Shelton. L’altoatesino sta reagendo benissimo alle critiche degli ultimi giorni, dopo la rinuncia alla Coppa Davis 2025 e adesso cerca il suo secondo titolo a Vienna dopo quello del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando gioca Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna: orario e dove vederlo in tv