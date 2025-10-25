Quando gioca Sinner a Parigi? Due ipotesi ma una più verosimile | programma avversario tv

Jannik Sinner domani giocherà la finale dell’ATP 500 di Vienna, e subito dovrà tornare in campo, in quanto la prossima settimana sarà impegnato nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: il torneo francese prevede un tabellone a 56 giocatori, quindi l’azzurro potrà usufruire di un bye all’esordio. L’azzurro entrerà in gioco direttamente al secondo turno e ciò vuol dire avere a disposizione  almeno un giorno di riposo: i sedicesimi, infatti, saranno spalmati tra martedì 28 (4 match) e mercoledì 29 ottobre (12). Sinner, dunque, ha il 75% di possibilità di tornare in campo mercoledì ed il 25% di farlo già martedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

