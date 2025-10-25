Quando corrono Consonni Guazzini oggi ai Mondiali di ciclismo su pista | orario esatto canale tv streaming

Tutto pronto a Santiago del Cile per la quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. Al Velodromo Peñalolén andrà oggi in scena una doppia sessione impegnativa, con l’assegnazione di altri quattro titoli iridati. L’Italia, dopo l’oro nell’inseguimento a squadre donne, spera di recitare oggi un ruolo da protagonista. L’attesa è tutta sulla coppia Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, protagonista nel pomeriggio cileno (serata italiana) della finale Madison 30 km donne. Le due azzurre vogliono continuare a stupire dopo aver conquistato uno straordinario oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, il primo per l’Italia in questa disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando corrono Consonni/Guazzini oggi ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, canale tv, streaming

