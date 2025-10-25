Qualiano l’allarme sicurezza di Antonio Cacciapuoti | Serve un piano serio non promesse da campagna

L’ex consigliere comunale denuncia il degrado di alcune aree della città e chiede un cambio di passo nella gestione del territorio: “Telecamere insufficienti e mancanza di volontà politica nel garantire sicurezza ai cittadini”.. Negli ultimi mesi, il tema della sicurezza a Qualiano è tornato prepotentemente al centro del dibattito cittadino. Rapine, furti, zone d’ombra e un crescente senso di abbandono da parte dei cittadini. A parlare con noi è Antonio Cacciapuoti, ex consigliere comunale, che non usa giri di parole per descrivere la situazione: “A Qualiano oggi la gente ha paura. E non si tratta solo di percezione”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it