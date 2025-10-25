Quale tregua? Quale pace? in Sant' Ilario un dialogo su tregua pace e diritti umani a Gaza

Ilpiacenza.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento per Gaza Piacenza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, organizza una serata di approfondimento con testimonianze dirette per analizzare la drammatica situazione in corso a Gaza e in Cisgiordania.Il Coordinamento per Gaza Piacenza, in partnership con la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Quale tregua? Quale pace?", in Sant'Ilario un dialogo su tregua, pace e diritti umani a Gaza - Luisa Morgantini, già vice presidente del Parlamento Europeo e autorevole rappresentante di Assopace Palestina, fornirà il suo contributo politico e di attivista direttamente dalla Cisgiordannia. Segnala ilpiacenza.it

tregua pace sant ilarioGaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per giorno” - (LaPresse) “Come abbiamo sempre detto la tregua è molto fragile e bisogna lavorare giorno per giorno per costruire la pace. Si legge su msn.com

“Gaza, tregua vicina ma per la pace sarà dura. Chi ha pensato la governance non conosce il Medio Oriente” - Roma – La tregua è a portata di mano, ma per una pace duratura c’è ancora molto lavoro da fare e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Tregua Pace Sant Ilario