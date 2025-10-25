Quale tregua? Quale pace? in Sant' Ilario un dialogo su tregua pace e diritti umani a Gaza

Il Coordinamento per Gaza Piacenza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, organizza una serata di approfondimento con testimonianze dirette per analizzare la drammatica situazione in corso a Gaza e in Cisgiordania.Il Coordinamento per Gaza Piacenza, in partnership con la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

