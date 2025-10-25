Modena, 25 ottobre 2025 – La maggior parte dei femminicidi è classificabile secondo gli eventi che l’hanno preceduto: separazionedivorzio o gelosiarifiuto, mentre gli omicidi di donne non femminicidi devono essere correlati a psicopatologia eo tossicodipendenza dell'aggressore. I femminicidi sono commessi prevalentemente da partner attuali o ex partner e sono caratterizzati da una violenza complessa, multiforme e altamente fisica. L'uso frequente di armi da taglio e metodi asfittici, spesso in combinazione con altre forme di violenza, riflette un'accresciuta intensità emotiva e un intento deliberato di controllare o annientare l'autonomia della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qual è la differenza tra femminicidio e omicidio di una donna? Lo studio della prof di medicina legale