Putin e Trump il clamoroso annuncio è appena arrivato | cosa succede

Kirill Dmitriev, delegato personale di Vladimir Putin per la cooperazione economica internazionale, ha rilasciato una dichiarazione che apre a nuovi scenari sulla scena diplomatica internazionale, soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali americane che potrebbero segnare il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Verso un nuovo dialogo tra Stati Uniti e Russia. Kirill Dmitriev ha confermato alla CNN che un incontro fra il capo del Cremlino e Donald Trump "ci sarà, probabilmente più avanti". Stando a quanto riferito da Dmitriev, l'obiettivo della Russia non è un semplice cessate il fuoco temporaneo nel conflitto con l'Ucraina, bensì una vera e propria " soluzione definitiva ".

