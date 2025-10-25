Putin e Trump il clamoroso annuncio è appena arrivato | cosa succede
Kirill Dmitriev, delegato personale di Vladimir Putin per la cooperazione economica internazionale, ha rilasciato una dichiarazione che apre a nuovi scenari sulla scena diplomatica internazionale, soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali americane che potrebbero segnare il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia, ancora paura Verso un nuovo dialogo tra Stati Uniti e Russia. Kirill Dmitriev ha confermato alla CNN che un incontro fra il capo del Cremlino e Donald Trump “ci sarà, probabilmente più avanti”. Stando a quanto riferito da Dmitriev, l’obiettivo della Russia non è un semplice cessate il fuoco temporaneo nel conflitto con l’Ucraina, bensì una vera e propria “ soluzione definitiva “. 🔗 Leggi su Tvzap.it
