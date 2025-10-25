Purificatori a scuola sono davvero utili? Studio rivela perché non bastano contro i virus respiratori nelle aule
Uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha rilevato che l’uso di purificatori d’aria HEPA nelle aule scolastiche non riduce in modo significativo l’esposizione ai virus respiratori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
