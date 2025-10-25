Puliamo il Mondo 2025 | a Fossacesia si incontrano la tutela dell’ambiente e quella del patrimonio artistico della città

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno a Fossacesia torna “Puliamo il Mondo”, storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che quest’anno ha raggiunto la sua 33esima edizione. Nella splendida cornice dell’area monumentale dell’abbazia di San Giovanni in Venere l’iniziativa ha coinvolto le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it



