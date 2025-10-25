Puglia consumo di suolo | altri 818 ettari Coldiretti | totale 158628 ettari fra abbandono cementificazione e fotovoltaico

Noinotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il consumo di suolo in Puglia accelera con altri 818 ettari mangiati, raggiungendo un totale di 158.628 ettari sottratti dall’abbandono e dalla cementificazione, ma anche dagli impianti fotovoltaici a terra. È quanto afferma la Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ISPRA sul consumo di suolo,  con i pannelli fotovoltaici a terra che hanno già ‘mangiato’ 758 ettari.   Nel 2024 risultano consumati in Puglia a Bari 37.306 ettari, nella BAT 10.660, a Brindisi 19.714, a Foggia 28.310, Lecce 39.093 e a Taranto 23.544 ettari, uno scenario aggravato – aggiunge Coldiretti Puglia – dai cambiamenti climatici in atto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia consumo di suolo altri 818 ettari coldiretti totale 158628 ettari fra abbandono cementificazione e fotovoltaico

© Noinotizie.it - Puglia, consumo di suolo: altri 818 ettari Coldiretti: totale 158628 ettari fra abbandono, cementificazione e fotovoltaico

Leggi anche questi approfondimenti

puglia consumo suolo 818Consumo di suolo, 2024 anno record - Il Rapporto SNPA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”: ogni ora si perde una porzione di suolo pari a circa 10mila metri quadrati, ogni ora spariscono in media 159 mq di s ... Segnala ambienteambienti.com

puglia consumo suolo 818Consumo di suolo in Puglia: Lecce al primo posto nel 2024 - 628 ettari sottratti all’agricoltura tra abbandono, cementificazione e impianti fotovoltaici a terra, che da ... Scrive leccesette.it

puglia consumo suolo 818Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Consumo Suolo 818