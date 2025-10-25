Puglia consumo di suolo | altri 818 ettari Coldiretti | totale 158628 ettari fra abbandono cementificazione e fotovoltaico
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il consumo di suolo in Puglia accelera con altri 818 ettari mangiati, raggiungendo un totale di 158.628 ettari sottratti dall’abbandono e dalla cementificazione, ma anche dagli impianti fotovoltaici a terra. È quanto afferma la Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ISPRA sul consumo di suolo, con i pannelli fotovoltaici a terra che hanno già ‘mangiato’ 758 ettari. Nel 2024 risultano consumati in Puglia a Bari 37.306 ettari, nella BAT 10.660, a Brindisi 19.714, a Foggia 28.310, Lecce 39.093 e a Taranto 23.544 ettari, uno scenario aggravato – aggiunge Coldiretti Puglia – dai cambiamenti climatici in atto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
CONSUMO DEL SUOLO, PUGLIA PRIMA AL SUD Il servizio di Stefania Losito - facebook.com Vai su Facebook
Il rapporto Ispra segnala che in Puglia è stato consumato lo 0,52% del suolo e in Basilicata lo 0,31%, con incremento nazionale del 16% rispetto al 2023 - X Vai su X
Consumo di suolo, 2024 anno record - Il Rapporto SNPA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”: ogni ora si perde una porzione di suolo pari a circa 10mila metri quadrati, ogni ora spariscono in media 159 mq di s ... Segnala ambienteambienti.com
Consumo di suolo in Puglia: Lecce al primo posto nel 2024 - 628 ettari sottratti all’agricoltura tra abbandono, cementificazione e impianti fotovoltaici a terra, che da ... Scrive leccesette.it
Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Secondo tg24.sky.it