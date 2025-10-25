Puglia | alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ada Donno è ufficialmente la quarta candidata alla presidenza della Regione Puglia. La sua lista Puglia pacifista popolare, che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista, è stata presentata in Corte d'Appello a Bari. "È l'unica donna candidata presidente in tutte le circoscrizioni, e mi consenta di dire che è una tra le figure più pulite che si espone in questa campagna elettorale", dice Franco De Mario, segretario regionale del Pci. "Questa è la regione che ha il più alto tasso di povertà di famiglia, questa - aggiunge - è la regione che ha il più alto tasso di privatizzazione di sanità, questa è la regione che ha uno dei tassi di evasione scolastica più elevati d'Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

puglia alla corsa alla presidenza si aggiunge ada donno

© Agi.it - Puglia: alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno

Altri contenuti sullo stesso argomento

puglia corsa presidenza aggiungePuglia: alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno - La sua lista Puglia pacifista popolare, che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorg ... Lo riporta msn.com

puglia corsa presidenza aggiungeSabino Mangano in corsa per la Presidenza della Regione con Alleanza Civica: "Coinvolgeremo i pugliesi" - Depositata la lista in Corte d'Appello: "Va totalmente riformata e riorganizzata la sanità - Riporta baritoday.it

Puglia: Colamussi, non sarò candidato alla Presidenza - "Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura alla Presidenza della Regione Puglia. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia Corsa Presidenza Aggiunge