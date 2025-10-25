Puglia | alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno
AGI - Ada Donno è ufficialmente la quarta candidata alla presidenza della Regione Puglia. La sua lista Puglia pacifista popolare, che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista, è stata presentata in Corte d'Appello a Bari. "È l'unica donna candidata presidente in tutte le circoscrizioni, e mi consenta di dire che è una tra le figure più pulite che si espone in questa campagna elettorale", dice Franco De Mario, segretario regionale del Pci. "Questa è la regione che ha il più alto tasso di povertà di famiglia, questa - aggiunge - è la regione che ha il più alto tasso di privatizzazione di sanità, questa è la regione che ha uno dei tassi di evasione scolastica più elevati d'Italia. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RegionalI Puglia, centrodestra: Lobuono parte dalle province di "confine", ma pesa il nodo Fitto La corsa verso le Regionali entra nel vivo, ma il centrodestra appare ancora in fase di rodaggio. Il candidato presidente Luigi Lobuono ha avviato la campagna d - facebook.com Vai su Facebook
Il Casarano espugna Caserta e continua la corsa ai primi posti. A segno Cajazzo, Gyamfi e Malcore - X Vai su X
Puglia: alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno - La sua lista Puglia pacifista popolare, che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorg ... Lo riporta msn.com
Sabino Mangano in corsa per la Presidenza della Regione con Alleanza Civica: "Coinvolgeremo i pugliesi" - Depositata la lista in Corte d'Appello: "Va totalmente riformata e riorganizzata la sanità - Riporta baritoday.it
Puglia: Colamussi, non sarò candidato alla Presidenza - "Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura alla Presidenza della Regione Puglia. Secondo ansa.it