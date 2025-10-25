Puglia | alla corsa alla presidenza si aggiunge Ada Donno

AGI - Ada Donno è ufficialmente la quarta candidata alla presidenza della Regione Puglia. La sua lista Puglia pacifista popolare, che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al popolo e Risorgimento socialista, è stata presentata in Corte d'Appello a Bari. "È l'unica donna candidata presidente in tutte le circoscrizioni, e mi consenta di dire che è una tra le figure più pulite che si espone in questa campagna elettorale", dice Franco De Mario, segretario regionale del Pci. "Questa è la regione che ha il più alto tasso di povertà di famiglia, questa - aggiunge - è la regione che ha il più alto tasso di privatizzazione di sanità, questa è la regione che ha uno dei tassi di evasione scolastica più elevati d'Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

