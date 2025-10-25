Publiacqua problemi di approvvigionamento per un guasto a Montevarchi

Arezzo, 25 ottobre 2025 – Publiacqua informa i cittadini di un guasto a Montevarchi. «I problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Piave e limitrofe (tratto interessato di via Piave da via Podgora in direzione fiume Arno) sono causa da un guasto» fa sapere l'azienda. «La situazione tornerà a normalizzarsi entro il primo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta provocando loro». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Publiacqua, problemi di approvvigionamento per un guasto a Montevarchi

