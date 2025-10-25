PSP FrogQNES 0.10 | La Nuova Emulazione NES per PSP Leggera e Moderna

Scopri FrogQNES, il porting minimalista di libretro-QuickNES per PSP che rivoluziona l’emulazione NES sulla console Sony. Piccolo, compatibile e velocissimo, offre prestazioni ottimizzate per l’hardware reale. Perché FrogQNES è Diverso A differenza degli emulatori NES tradizionali per PSP, FrogQNES è costruito attorno all’ecosistema libretro, integrando ottimizzazioni MIPS32 sviluppate in precedenza per SF2000. Il risultato? Un’esperienza fluida e moderna, senza pesare sulla batteria. Download e Installazione Scarica l’ultima versione direttamente da GitHub: Ultime Release di FrogQNES Installazione in 3 passaggi: Scarica e scompatta l’ultima release. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net