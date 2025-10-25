Provocava scommetteva sfidava le donne perse la battaglia dei sessi | 30 anni senza Bobby Riggs

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di un talento fuori dagli schemi: mente tattica, tennista raffinato, scommettitore instancabile, gran promoter soprattutto di se stesso. Almeno fin quando non lo sfidò Billie Jean King. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

provocava scommetteva sfidava le donne perse la battaglia dei sessi 30 anni senza bobby riggs

© Gazzetta.it - Provocava, scommetteva, sfidava le donne, perse "la battaglia dei sessi": 30 anni senza Bobby Riggs

Scopri altri approfondimenti

Donne nella storia: Wanda Rutkiewicz, l’alpinista che sfidava i maschi - Sono le parole che Papa Giovanni Paolo II rivolge a una sua connazionale polacca, il giorno che si incontrano di persona ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Provocava Scommetteva Sfidava Donne