Prova a usare una carta rubata nella sala gioco d' azzardo | denunciato

Un ragazzo del 2005 originario del Marocco è stato denunciato ieri sera, 24 ottobre, per ricettazione. Aveva provato a usare un bancomat rubato alla Sisal wincity di Tavagnacco, senza riuscirci: quando ha visto sul terminale che il tentativo di pagamento era illecito, il gestore del punto vendita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Tradito dalla carta di credito rubata, 18enne sarà espulso - E' stato tradito da una carta di credito rubata e sarà espulso un cittadino tunisino di 18 anni, con precedenti di polizia, denunciato lo scorso fine settimana per detenzione a fini di spaccio di ... Scrive ansa.it