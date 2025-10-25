Proteste a Capodimonte | Una montagna di rifiuti lasciata lì per giorni Fermate quei furbetti

Degrado a Capodimonte. Il grido d’allarme arriva dai residenti della zona di via Cialdini, in particolare in vicolo san Marco, dove tra incuria dei cittadini e la scarsa presenza di intervento da parte di Anconambiente hanno creato un mix devastante. È bastato un post sulla pagina social dedicata al popoloso e affascinante quartiere della vecchia Ancona per scatenare una serie di commenti: "Sono quasi due settimane che il bidone del grigio non viene svuotato e ogni giorno abbiamo sacchi di ogni materiale mescolato che vengono buttati qui, anche nella rupe – ha scritto una residente – Stamani (ieri, ndr) per buttare il mio sacco della plastica ho dovuto scavalcare questi sacchi per terra, luridi e contenenti ogni cosa, proprio perché io non riesco a lasciare i sacchi in terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

