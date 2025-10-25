Protesta contro il green pass a Roma | assolti dall' accusa d' istigazione a delinquere Castellini e gli altri militanti di FN

Sono stati assolti con formula piena dal reato d'«istigazione a delinquere» Luca Castellini, Davide Pirillo, Stefano Saija, Giuseppe Provenzale e Roberto Fiore. Lo ha deciso ieri, venerdì 24 ottobre, la nona sezione penale del tribunale di Roma, presieduta dal dottor Malagnino. I cinque erano.

