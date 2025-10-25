Prosegue Agorà Festival sale piene anche nella seconda giornata Il menu dell' ultimo giorno

Cesenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conferma il successo di pubblico anche nella seconda giornata di Agorà Festival, che ha visto, tra le altre, la lezione di Laura Pepe sulla nascita del diritto: “Il diritto garantisce la giustizia?” È una domanda che i greci antichi si sono sempre posti e che Pepe ha rivolto a sua volta alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

