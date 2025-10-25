Prosegue Agorà Festival sale piene anche nella seconda giornata Il menu dell' ultimo giorno
Si conferma il successo di pubblico anche nella seconda giornata di Agorà Festival, che ha visto, tra le altre, la lezione di Laura Pepe sulla nascita del diritto: “Il diritto garantisce la giustizia?” È una domanda che i greci antichi si sono sempre posti e che Pepe ha rivolto a sua volta alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inaugurata oggi “Agorà Celeste” – Igor Mitoraj tra scultura, scenografia e memoria del teatro ? Il percorso espositivo si apre nel Parco della Musica e della Scultura e prosegue nel Foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini, dove le sculture monumentali di Igor - facebook.com Vai su Facebook