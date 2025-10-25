Proroga del Superbonus 110% Ventata di ossigeno per le imprese

La vicina proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2026 è stata accolta con soddisfazione da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo perché consentirebbe di garantire continuità e serenità operativa a centinaia di aziende del territorio. A sottolinearlo è Giuliano Fratoni, presidente interprovinciale di Confartigianato Edilizia, che evidenzia come lo slittamento di un anno rappresenti "una vera e propria ventata di ossigeno per le imprese". "La proroga – dice Fratoni – permetterebbe alle aziende di concentrarsi sul completamento delle opere in corso con maggiore tranquillità, evitando di subire gli effetti negativi di scadenze troppo ravvicinate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

