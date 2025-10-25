proposta di acquisto irrevocabile prima di comprare casa come funziona

La proposta irrevocabile di acquisto è uno degli strumenti più utilizzati nel mercato immobiliare per formalizzare l’interesse di un potenziale acquirente (o venditore) verso un immobile. Si tratta di un atto preliminare, redatto per iscritto e accompagnato da una somma di denaro a titolo di acconto o di caparra, che vincola il proponente all’acquisto per un determinato periodo. Solitamente il documento viene utilizzato quando la compravendita avviene con l’aiuto di un’agenzia immobiliare. La proposta è un documento che presenta una sua delicatezza e importanza pertanto deve essere valutato con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

