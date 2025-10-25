Pronto Soccorso Ancisi LpR | Il tribunale chiama in causa la dirigenza dell' Ausl Romagna

Il 6 agosto scorso l'Ausl Romagna ha celebrato, nell’ospedale civile di Ravenna, l’apertura di un nuovo Pronto soccorso, con una nuova sala di attesa per i codici bianchi e verdi, nuovi ambulatori e spazi generalmente più ampi e attrezzati. "In attesa che sia riqualificata anche l’area dei codici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Gli accessi in pronto soccorso sono responsabili anche del 44,26% dei 6 milioni di ricoveri in ospedale che si registrano in media ogni anno - facebook.com Vai su Facebook

Ancisi (LpRa): Pronto Soccorso malato. Il tribunale chiama in causa la dirigenza Ausl - “Il 6 agosto scorso l’AUSL Romagna ha celebrato, nell’ospedale civile di Ravenna, l’apertura di un nuovo Pronto soccorso, con una nuova sala di attesa per i codici bianchi e verdi, nuovi ambulatori e ... ravennawebtv.it scrive

"I ticket di Pronto soccorso sono fuorilegge, ecco le prove" - Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha tirato fuori gli artigli. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ticket di Pronto soccorso, spedite le lettere per pagare: le regole sono cambiate - In pratica l’azienda sanitaria si è accorta che molte prestazioni non erano state pagate e ha inviato le lettere con gli importi e il bollettino per provvedere a saldarle. Scrive ilrestodelcarlino.it