Pronostico Udinese-Lecce | è una costante negli ultimi sei precedenti
Udinese-Lecce è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’ Udinese era partita a razzo racimolando 7 sette punti nelle prime tre giornate di campionato, frutto del pari all’esordio con il Verona e le due vittorie in trasferta contro Inter e Pisa. I friulani, tuttavia, non sono riusciti a mantenere quei ritmi: dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Sassuolo si sono dovuti accontentare di due pareggi negli scontri diretti con Cagliari e Cremonese. In entrambe le occasioni la squadra di Kosta Runjaic ha dovuto rimontare: contro i sardi Kabasele ha replicato a Borrelli, mentre allo “Zini” c’ha pensato Zaniolo (primo gol in campionato con la maglia bianconera per l’ex Roma) a riacciuffare i grigiorossi di Davide Nicola. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
