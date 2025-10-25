Pronostico Parma-Como | segnano con il contagocce
Parma-Como è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il percorso di crescita del Como procede a gonfie vele. La squadra lariana, una delle più interessanti del nostro campionato, domenica scorsa ha centrato un successo di portata storica: battuta, con pieno merito, la Juventus, trafitta dai gol di Kempf e di Nico Paz (2-0). Il talento argentino, già a quota 4 reti ed altrettanti assist, sta continuando a giganteggiare: è il valore aggiunto dell’ orchestra biancoblu, diretta magistralmente da Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? - Campionato Serie A 2025/26, 8a giornata. Sabato 25 ottobre 2025, ore 15:00. Parma, Stadio Ennio Tardini. Premio in palio: una tazza da collezione della nostra esclusiva "COMO City & Lake MUGS COLLECTION" con le fotografie di @ma - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Como, come finisce il match del Tardini? Il pronostico - Como quote analisi statistiche precedenti 8ª giornata Serie A in programma sabato 25 ottobre alle 15 ... Riporta gazzetta.it
Pronostico Parma vs Como – 25 Ottobre 2025 - Alle 15:00 del 25 Ottobre 2025, allo Stadio Ennio Tardini, il Parma ospita il Como in una sfida valida per la Serie A che promette intensità e peso in ... Come scrive news-sports.it
Parma-Como: dove vederla, formazioni e precedenti - Il Parma di Carlos Cuesta affronta domani il Como di Cesc Fabregas nell'ottava giornata di Serie A. Segnala lifestyleblog.it