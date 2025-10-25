Parma-Como è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il percorso di crescita del Como procede a gonfie vele. La squadra lariana, una delle più interessanti del nostro campionato, domenica scorsa ha centrato un successo di portata storica: battuta, con pieno merito, la Juventus, trafitta dai gol di Kempf e di Nico Paz (2-0). Il talento argentino, già a quota 4 reti ed altrettanti assist, sta continuando a giganteggiare: è il valore aggiunto dell’ orchestra biancoblu, diretta magistralmente da Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Parma-Como: segnano con il contagocce