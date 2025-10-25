Pronostico Newcastle-Fulham | botta di fiducia e terza di fila
Newcastle-Fulham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La meritata vittoria contro il Benfica in Champions League, arrivata con un secondo tempo praticamente perfetto, ha permesso al Newcastle di Howe di guadagnare una grossa fetta di fiducia e di pensare, con maggiore interesse, a quelli che sono i prossimi impegni. (Lapresse) – Ilveggente.it Contro il Fulham, in casa, i bianconeri cercano quella che sarebbe la terza vittoria di fila tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal Newcastle alla Juventus, contatti avviati: non solo Tonali https://bit.ly/3IdOWOO - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Newcastle-Fulham 25 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Newcastle United ospita il Fulham al St James' Park sabato 25 ottobre 2025 alle 16:00, in una partita chiave di Premier League: pronostico, quote e analisi dettagliata per ottimizzare le vostre scomme ... Si legge su bottadiculo.it
Pronostico Newcastle vs Fulham – 25 Ottobre 2025 - James' Park sarà teatro di un confronto interessante di Premier League tra Newcastle e Fulham. Secondo news-sports.it
Pronostico Newcastle-Benfica 21 Ottobre: Mourinho è già all’ultima spiaggia? - Benfica, terza giornata di Champions League al St James' Park martedì 21 ottobre 2025 alle 21:00: quote, scommesse e le migliori opzioni per una sfida cruciale. bottadiculo.it scrive