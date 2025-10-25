Newcastle-Fulham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La meritata vittoria contro il Benfica in Champions League, arrivata con un secondo tempo praticamente perfetto, ha permesso al Newcastle di Howe di guadagnare una grossa fetta di fiducia e di pensare, con maggiore interesse, a quelli che sono i prossimi impegni. (Lapresse) – Ilveggente.it Contro il Fulham, in casa, i bianconeri cercano quella che sarebbe la terza vittoria di fila tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-Fulham: botta di fiducia e terza di fila