Pronostico Napoli-Inter | umori opposti nel big match del Maradona

Napoli-Inter è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Archiviato il turno di Champions League, per Napoli e Inter, le due grandi protagoniste della scorsa Serie A, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Si preannuncia un pomeriggio rovente al “Maradona”, teatro della partita più attesa dell’ottava giornata, per svariati motivi. Gli umori di azzurri e nerazzurri, infatti, ad oggi sono diametralmente opposti: i partenopei martedì scorso sono clamorosamente naufragati ad Eindhoven venendo travolti dal PSV addirittura con un punteggio tennistico, un terrificante 6-2 che non verrà dimenticato facilmente e che potrebbe aver aperto qualche crepa, a giudicare dalle parole sibilline di Antonio Conte a fine gara. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

