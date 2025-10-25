Jannik Sinner e Alexander Zverev di nuovo di fronte in una finale nel 2025 che si giocherà non prima delle due del pomeriggio sul centrale della Wiener Stadthalle. Due vittorie in due set in semifinale sia per l’italiano, in quale ha battuto per dodicesima volta Alex de Minaur, che per il tedesco, che ha negato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexander Zverev, finale Vienna 26-10-2025