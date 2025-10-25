Cremonese-Atalanta è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo l’ultimo turno di campionato l’ Atalanta è rimasta l’unica squadra ancora imbattuta. Gli orobici in Serie A non hanno mai perso: statistica importante e per nulla banale ma che tuttavia non basta all’allenatore nerazzurro Ivan Juric per essere soddisfatto di ciò che i suoi uomini hanno mostrato in queste prime giornate. (Ansa) – Ilveggente.it La Dea, infatti, ha fatto incetta di pareggi, ben cinque a fronte di due sole vittorie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Atalanta: derby insidioso per la Dea