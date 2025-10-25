Brentford-Liverpool è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In Champions League, sul campo del Francoforte, è arrivata la prova di forza che serviva al Liverpool: dopo quattro sconfitte di fila la truppa di Slot è riuscita a rimettere le cose a posto. E c’è la sensazione, visto l’enorme valore della rosa, che serviva solamente questa spinta per iniziare, realmente, a tritare tutti gli avversari che capitano davanti. Almeno quelli che partono con altri obiettivi e che sono nettamente inferiori in tutto. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brentford-Liverpool: la prova di forza spazza via i dubbi