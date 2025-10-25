Pronostico Brentford-Liverpool | la prova di forza spazza via i dubbi
Brentford-Liverpool è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In Champions League, sul campo del Francoforte, è arrivata la prova di forza che serviva al Liverpool: dopo quattro sconfitte di fila la truppa di Slot è riuscita a rimettere le cose a posto. E c’è la sensazione, visto l’enorme valore della rosa, che serviva solamente questa spinta per iniziare, realmente, a tritare tutti gli avversari che capitano davanti. Almeno quelli che partono con altri obiettivi e che sono nettamente inferiori in tutto. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Introduzione al pronostico West Ham – Brentford Il pronostico West Ham – Brentford inaugura il turno serale di Premier League del 20 Ottobre 2025, con fischio d’inizio alle 21:00 al London Stadio. Si tratta di un confronto tra due squadre in cerca di stabilità do - facebook.com Vai su Facebook
West Ham-Brentford (lunedì 20 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/JHTsBhX #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Brentford-Liverpool: la prova di forza spazza via i dubbi - Liverpool è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it
Pronostico Brentford-Liverpool 25 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Liverpool, incontro di Premier League in programma sabato 25 ottobre alle 21:00: attenzione alle scommesse su entrambe le squadre a segno e sull'Over 2. bottadiculo.it scrive
Pronostico Brentford vs Liverpool – 25 Ottobre 2025 - Alle 21:00 del 25 Ottobre 2025, il Brentford Community Stadio sarà il teatro di una sfida cruciale di Premier League tra Brentford e Liverpool. Lo riporta news-sports.it