Pronostico Bournemouth-Nottingham Forest | anche in Premier impatto sicuro
Bournemouth-Nottingham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il primo impatto di Dyche sulla panchina del Nottingham c’è stato nel corso della settimana: la squadra inglese, impegnata in casa in Europa contro il Porto, ha vinto due a zero fermando l’imbattibilità di Farioli, il tecnico italiano che sta dominando in Patria. Pronostico Bournemouth-Nottingham: anche in Premier impatto sicuro (AnsaFoto) -Ilveggente.it Non era un impegno facile per il Nottingham, soprattutto per quelli che erano stati i risultati d’avvicinamento a questa sfida che, inoltre, avevano portato pure all’allontanamento di Postecoglou. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Crystal Palace-Bournemouth (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio a Selhurst Park https://ift.tt/gSQHahy #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Bournemouth vs Nottingham Forest – 26 Ottobre 2025 - Il match di Premier League tra Bournemouth e Nottingham Forest, in programma il 26 Ottobre 2025 alle 15:00 al Vitality Stadio, rappresenta una sfida delicata ... Segnala news-sports.it
Pronostico Bournemouth-Nottingham Forest 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Domenica 26 ottobre alle 15:00, Bournemouth affronta Nottingham Forest al Vitality Stadium in un match di Premier League: analisi, pronostico e quote scommesse per una sfida che mette in gioco la form ... Riporta bottadiculo.it
Pronostici Nottingham Forest-Porto: il dato è una sentenza - Quella in programma tra Nottingham Forest e Porto ha tutta l’aria di configurarsi come uno spartiacque se non decisivo, comunque importante per la ... Lo riporta ilveggente.it