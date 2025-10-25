Aston Villa-Manchester City è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Termine forte, è vero. Ma la sconfitta dell’Aston Villa sul campo del G. A. Eagles in Europa League si potrebbe definire imbarazzante. Due squadre dal valore diverso, due squadre che hanno diversi obiettivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Eppure, i Villans, venivano da una serie importanti di vittorie e l’ultima era arrivata sul campo del Tottenham la scorsa settimana. Adesso, pensare che questa squadra possa riuscire a fare punti contro il Manchester City ci pare un tantino esagerato, ecco perché ci sarà la seconda sconfitta di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Manchester City: rivincita e seconda sconfitta di fila