Pronostico Aston Villa-Manchester City | rivincita e seconda sconfitta di fila
Aston Villa-Manchester City è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Termine forte, è vero. Ma la sconfitta dell’Aston Villa sul campo del G. A. Eagles in Europa League si potrebbe definire imbarazzante. Due squadre dal valore diverso, due squadre che hanno diversi obiettivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Eppure, i Villans, venivano da una serie importanti di vittorie e l’ultima era arrivata sul campo del Tottenham la scorsa settimana. Adesso, pensare che questa squadra possa riuscire a fare punti contro il Manchester City ci pare un tantino esagerato, ecco perché ci sarà la seconda sconfitta di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due inizi di stagione opposti ma un obiettivo comune: accedere alla fase finale dell’Europa League Feyenoord - Aston Villa vi aspetta su Tv8 giovedì dalle 20:30! - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Aston Villa-Manchester City 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Domenica 26 ottobre 2025 alle 15:00, Villa Park ospita l'emozionante sfida di Premier League tra Aston Villa e Manchester City: scopri l'analisi completa, le migliori quote di scommesse e il pronostic ... Da bottadiculo.it
Pronostico Manchester City-Aston Villa: continua la “maledizione” - Aston Villa è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it
Aston Villa – Manchester City: analisi, statistiche e pronostico (Pronostico) - Il match tra Aston Villa e Manchester City si preannuncia particolarmente interessante, con entrambe le squadre in grado di offrire spettacolo. Riporta news-sports.it